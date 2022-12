Verkehr : Bewegung im Streit um Transitverkehr nach Brückendesaster

Lüdenscheid Ein Jahr nach der folgenschweren Sperrung der A45-Brücke Rahmede zeichnet sich im Streit um ein Durchfahrtsverbot für Lkw in Lüdenscheid Bewegung ab. Die Verkehrsministerien von Bund und Land NRW hätten ihre bisherige Auffassung, dass ein solches Durchfahrtsverbot nicht möglich sei, vor wenigen Tagen geändert, sagte ein Sprecher des Lüdenscheider Brückenbauer-Büros auf dpa-Anfrage am Montag.

Für den geplanten Neubau der Talbrücke an der zentralen Autobahn 45 (Frankfurt-Dortmund) hatte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) den Lüdenscheider Bürgermeister Sebastian Wagemeyer (SPD) als Bürgerbeauftragten eingesetzt, der das Brückenbauer-Büro unterhält. Auch Wagemeyer sei zu Gesprächen mit Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Montag eingeladen, sagte Wagemeyers Sprecher vom Bürgerbüro. Die Stadt im Märkischen Kreis mit mehr als 70.000 Einwohnern klammere sich nach einem Jahr extremer Belastungen an „jeden Strohhalm“.