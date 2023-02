Polizei : Bewusstlose 15-Jährige gefunden: Sexualdelikt vermutet

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Dortmund Eine 15-Jährige ist in einem Waldstück in Dortmund mutmaßlich Opfer eines Sexualdelikts geworden. Die Jugendliche sei am Mittwochabend von Passanten bewusstlos gefunden worden, sagte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sie sei im Krankenhaus ambulant behandelt worden. Der Polizei habe sie gesagt, dass sie zu Fuß auf einem Gehweg durch den Wald unterwegs war, als sie ein unbekannter Mann von hinten überfallen habe. Danach habe sie aus noch unklarer Ursache das Bewusstsein verloren, teilte die Polizei mit. Weitere Angaben machte die Sprecherin zunächst nicht.

Die Polizei sucht Zeugen, die sich zum Tatzeitpunkt in der Nähe des Walds im Stadtteil Lütgendortmund aufgehalten haben. Insbesondere werde nach einem jungen Mann gesucht, der einem der Helfer vor Ort seine Unterstützung angeboten habe. Als dieser verneinte, habe der Mann sich von dem Einsatzort entfernt. Beamte der örtlichen Polizeiwache sollen das Waldstück zudem „verstärkt im Fokus“ behalten, teilte die Polizei weiter mit.

© dpa-infocom, dpa:230223-99-708426/2

(dpa)