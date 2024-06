Preise im Supermarkt Bier, Chips und Eintritt zur Fußball-EM teurer geworden

Ob Eintrittskarte, Bier oder Bratwurst: Für das Vergnügen bei der Fußball-Europameisterschaft müssen Fans in Nordrhein-Westfalen tiefer in die Tasche greifen. Die Eintrittspreise für den Besuch einer Sportveranstaltung sind zwischen Mai 2021 und Mai 2024 um acht Prozent gestiegen, wie das Statistische Landesamt (IT.NRW) am Mittwoch mitteilte. Auch für verschiedene Produkte rund ums gemeinsame Fußballschauen und Grillen müsse mehr Geld ausgegeben werden als noch bei der EM im Jahr 2021.