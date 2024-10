Nations League „Bild“: Nagelsmann nominiert Stürmer Kleindienst für DFB-Elf

Der Angreifer war im Sommer vom 1. FC Heidenheim nach Mönchengladbach gewechselt. In bislang fünf Bundesligaspielen für seinen neuen Club erzielte er zwei Tore. In der vergangenen Spielzeit traf er für Heidenheim in der Liga zwölfmal. „Er reißt viele Räume auf. Er geht keinem Zweikampf aus dem Weg und reißt so die Mannschaft mit“, sagte Seoane weiter über Kleindienst.