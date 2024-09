Ländervergleich Bildungsmonitor: NRW wieder weit hinten

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) in NRW sprach von einem neuen „Weckruf an die Landesregierung, in Bildung investieren zu müssen“. Vor allem im Bereich der Klassengrößen und bei den Bildungsausgaben pro Kopf müsse man aufholen. Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft, Stefan Behlau, betonte: „Investitionen in Bildung sind Investitionen in die Zukunft und damit in den sozialen Zusammenhalt und den Wirtschaftsstandort NRW.“ Es sei fast schon „traurige Tradition“, dass NRW in Ländervergleichsstudien auf den hinteren Plätzen liege. Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft verlangte deutlich mehr Geld für die Bildung. Bei den angestrebten guten Lehr- und Lernbedingungen flächendeckend in NRW klafften Anspruch und Wirklichkeit oft weit auseinander.