Kriminalität : Binnen 24 Stunden zwei Einbrüche im selben Haus

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Niederkrüchten Unbekannte sind in Niederkrüchten (Kreis Viersen) zwei Mal nacheinander in dasselbe Haus eingebrochen. Bei der ersten Tat am Samstagnachmittag oder frühen Abend wurde Schmuck gestohlen, wie die 60 Jahre alte Bewohnerin und Hauseigentümerin nach Angaben der Polizei berichtete.



Über eine aufgehebelte Balkontür hatten sich der oder die Täter Zugang verschafft und dann mehrere Zimmer „durchwühlt“.

Am Sonntagabend wurden die Beamten erneut alarmiert - diesmal war die Terrassentür aufgebrochen worden. Was bei der zweiten Tat gestohlen wurde, war zunächst unklar. Die 60-Jährige war bei beiden Einbrüchen nicht daheim. Sie sei nervlich „ziemlich fertig“ gewesen, sagte eine Polizei-Sprecherin am Montag. Es sei naheliegend, dass es dieselben Täter gewesen seien - erwiesen sei es aber nicht.

(dpa)