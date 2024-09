Binnenwanderung in NRW Städter weichen stärker aufs Land aus

Wohnraum in der Bundesstadt ist knapp und die Mieten sind hoch. Deshalb zieht es Menschen immer häufiger in die umliegenden Städte und Gemeinden. Dass der Trend zur Stadtflucht für ganz NRW gilt, belegt ein aktueller Bericht von Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU), der in der kommenden Woche den Landtag beschäftigt.