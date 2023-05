Wetter Bis zu 27 Grad: Sonntag wird es sommerlich warm in NRW

Aus dem Mittelmeerraum kommt deutlich wärmere und teils schwüle Luft, erklärte der DWD. Allerdings steigt am Wochenende auch das Schauer- und Gewitterrisiko. Wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten wird der Himmel am Sonntag sein. Am Sonntagnachmittag und Sonntagabend sind einzelne Schauer und Gewitter in Nordrhein-Westfalen laut der DWD-Prognose möglich. Starkregen sei dabei nicht ausgeschlossen.