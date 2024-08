Gefahr für Tiere Blauzungenkrankheit greift in NRW weiter um sich

In Nordrhein-Westfalen breitet sich die Blauzungenkrankheit vor allem bei Rinder- und Schafbeständen auch weiterhin aus. Bisher zeichne sich keine Abnahme der Ausbruchszahlen ab, hieß es auf Anfrage aus dem NRW-Landwirtschaftsministerium in Düsseldorf. Zugleich nimmt aber die Zahl der gegen die Krankheit geimpften Tiere deutlich zu. Im Extremfall führt die Infektion zum Tod der betroffenen Tiere. Für Menschen ist der Erreger nicht gefährlich. Der Name der Krankheit kommt daher, dass die Zungen von erkrankten Tieren manchmal blau gefärbt sind.