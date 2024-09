Gefahr für Tiere Blauzungenkrankheit: Lage bleibt ernst - Peak erreicht?

Das Infektionsgeschehen entwickele sich nach wie vor dynamisch, hieß es im Ministerium in Düsseldorf. Einen vorläufigen Peak bei der Zahl der neu gemeldeten Infektionen habe man in der Woche vom 5. bis 9. August in NRW verzeichnet. Seitdem seien die Zahlen bei den neu gemeldeten BTV-Ausbrüchen aber nicht mehr so hoch, in der Tendenz allmählich abnehmend. Allerdings: „Nach wie vor ist das Infektionsgeschehen ernst und es ist immer noch mit weiteren Ausbrüchen zu rechnen.“