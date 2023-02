Notfälle : Blindgänger in Dortmund: Rehaklinik evakuiert

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Dortmund In Dortmund müssen am Dienstagvormittag Anwohner und gut 200 Patienten einer Rehaklinik evakuiert werden, weil ein Blindgänger unschädlich gemacht wird. Sie würden in den Westfalenhallen untergebracht, bettlägerige Patienten kämen vorübergehend in andere Kliniken, sagte ein Sprecher der Stadt.



Die Evakuierung laufe bislang ohne Zwischenfälle. Die 250-Kilogramm-Bombe soll noch am Dienstag entschärft werden.

Bereits vergangene Wochen waren nach Angaben der Stadt bei Bauarbeiten im Dortmunder Süden „Anomalien“ im Boden gefunden worden. Zunächst war von drei möglichen Blindgängern die Rede gewesen. Bei der Ausgrabung am Dienstag bestätigte sich schließlich, dass eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg im Boden liegt. Neben den Patienten müssen 75 Anwohner ihre Häuser und Wohnungen verlassen.

© dpa-infocom, dpa:230214-99-588569/2

(dpa)