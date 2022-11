Bundesliga : Bochum beendet Auswärtsmisere: 1:0 beim FC Augsburg

Augsburg Im letzten Spiel vor der WM-Pause beendet der VfL Bochum seine Auswärtsmisere. Durch das 1:0 ziehen die Bochumer auch den FC Augsburg wieder tiefer in den Abstiegskampf. Ein WM-Traum ist fraglich.

Christopher Antwi-Adjei hat die Auswärtsmisere des VfL Bochum in der Fußball-Bundesliga beendet. Der 28-Jährige ließ die Ruhrpott-Elf am Samstag beim 1:0 (0:0) gegen den FC Augsburg über die ersten Auswärtspunkte der Saison jubeln. Die Bochumer rückten durch den Sieg bis auf zwei Zähler an den FCA heran, der durch den verschossenen Handelfmeter von Mergim Berisha zwei Minuten nach dem Bochumer Tor die Riesenchance auf ein Unentschieden vergab (60.).