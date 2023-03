Bundesliga : Bochum-Coach Letsch vor Derby: Stuhl hängt schief

Bochum Trainer Thomas Letsch vom VfL Bochum hat vor dem Derby in der Fußball-Bundesliga gegen den FC Schalke 04 für einen Lacher gesorgt. Als er sich zur Pressekonferenz setzen wollte, hatte er Probleme mit seinem Stuhl.

Auf die Frage, ob er Bedenken habe, dass sein Team im Derby des Vorletzten gegen den Letzten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) übermotiviert ist, sagte Letsch: „Wenn ich an das letzte Spiel denke, muss ich sagen: Es ist mir lieber, wenn wir überpacen, als wenn wir so wenig Pace haben wie in Bremen.“ Beim 0:3 sei „nichts gut“ gewesen: „Das war defensiv sehr schlecht und offensiv sehr schlecht.“