Bundesliga : Bochum-Trainer Letsch lobt Baumgart: „Ist eine Type“

Bochum Der 1. FC Köln und der VfL Bochum eröffnen an diesem Freitag den 24. Spieltag der Bundesliga. Bochums Coach spricht voller Anerkennung über die Arbeit seines Kölner Kollegen.

„Bei ihm merkt man in jedem Moment, dass er absolut mitlebt mit seiner Mannschaft. Und, was viel wichtiger ist: Er hat es geschafft mit dem 1. FC Köln, wie er es schon mit Paderborn geschafft hat, eine Mannschaft zu formen, die eine extreme Intensität an den Tag legt“, sagte Letsch. „Das ist die Mannschaft, die am meisten läuft in der Liga, die am meisten intensive Läufe hat - sowohl mit Ball als auch gegen den Ball. Das ist etwas, was er immer einfordert.“