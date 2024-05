Bundesliga Bochum vor dem Abstieg: „Brutaler Tag für uns alle“

Gegen defensiv stabile, konterstarke und selbstbewusste Düsseldorfer ist allerdings schwer vorstellbar, wie die im Angriff am Donnerstagabend völlig harmlosen Bochumer die Partie noch drehen wollen. „Es hört sich jetzt ein bisschen albern an, aber wenn Düsseldorf hier drei Tore machen kann, wieso sollten wir das nicht schaffen“, sagte Stöger. „Wir werden nicht aufgeben. Wir haben trotzdem den Glauben an uns.“