Fußball : Bochums Siegtorschütze Antwi-Adjei: „WM ein Riesentraum“

Nach seinem Siegtreffer gegen den FC Augsburg hofft Christopher Antwi-Adjei vom VfL Bochum, in letzter Sekunde noch in Ghanas WM-Aufgebot aufrücken zu können. Nationaltrainer Otto Addo nominiert am Montag seinen Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. „Mal schauen, was er macht, ich bin gespannt. Die Chancen stehen fifty-fifty“, sagte der 28 Jahre alte Offensivspieler nach dem 1:0 beim FC Augsburg. „Natürlich wäre das für mich ein Riesentraum, wenn ich dabei wäre. Schau'n wir mal - ich bin da ganz entspannt.“