Kriminalität : Böller und Brandsatz bei Tuningtreff geworfen: Frau verletzt

Castrop-Rauxel Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat seit Monaten die Tuning- und Raserszene noch intensiver als früher im Fokus. Zum Start ins Wochenende uferte in Castrop-Rauxel erneut ein Treffen aus - die Polizei musste massiv eingreifen.

Bei einem Treffen der Tuning- und Raserszene an der A42 in Castrop-Rauxel (Kreis Recklinghausen) ist eine Frau durch einen Böller im Gesicht verletzt worden. Außerdem sei ein Brandsatz auf einen Streifenwagen geworfen worden, wie ein Polizeisprecher der dpa am Samstag sagte. Der Brandsatz verfehlte bei dem Treffen am Freitagabend aber den Einsatzwagen, er konnte vor Ort gelöscht werden.