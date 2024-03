Braunkohle-Kraftwerk Neurath Bonner Klimaaktivistin nach Blockade zu Haft verurteilt

Wegen einer Gleisblockade am Kohle-Kraftwerk Neurath hat das Amtsgericht Grevenbroich am Montag eine Klimaaktivistin in Abwesenheit zu neun Monaten Haft verurteilt. Nach Angaben des Gerichts waren die 41-jährige Angeklagte und ihre Verteidigerin unentschuldigt nicht zur Verhandlung gekommen. Zuletzt wurde der Frau aus Bonn nur noch Störung öffentlicher Betriebe vorgeworfen.