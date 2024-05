Großraum Köln ADAC erwartet vor Christi Himmelfahrt lange Staus in NRW

Der Verkehrsclub ADAC erwartet wegen des Feiertags Christi Himmelfahrt schon an diesem Mittwoch lange Staus auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen. Der Tag gehöre traditionell zu den staureichsten im Jahr. „Betroffen sind vor allem die Ballungsraum-Autobahnen sowie die Strecken in Richtung Nord- und Ostseeküste und in die Niederlande“, sagte ADAC-Verkehrsexperte Roman Suthold. Im vergangenen Jahr habe es vor Christi Himmelfahrt auf den NRW-Autobahnen zeitweise mehr als 420 Kilometer Stau gegeben. Deutlich weniger Verkehr wird von Donnerstag bis Samstag auf den Autobahnen erwartet. Am Sonntagnachmittag setze dann der Rückreiseverkehr der Wochenend-Kurzurlauber ein.