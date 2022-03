Blütenpracht in der Altstadt : Keine Corona-Einschränkungen bei Bonner Kirschblüte

Bäume könnten etwas früher blühen : Was Sie zur Kirschblüte 2022 in Bonn wissen müssen Die Kirschblüte in der Bonner Altstadt ist ein Touristenmagnet. Die Stadt Bonn versucht wegen der anhaltenden Corona-Pandemie den Ansturm 2022 allerdings zu bremsen. An den Bäumen nagt der Zahn der Zeit.