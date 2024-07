Unwetter Bootsunglück in Duisburg: 31-Jähriger wird weiter vermisst

Duisburg (dpa/lnw) - Nach einem Bootsunfall am Wildförstersee an der Sechs-Seen-Platte in Duisburg gilt ein 31-jähriger Mann weiterhin als vermisst. Dies teilten Feuerwehr und Polizei mit. Die aktive Suche nach dem Vermissten wurde bereits am Mittwochnachmittag eingestellt.