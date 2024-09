Feuer Brand in Chemiewerk - Rauchwolke über Duisburger Norden

Der Grillo-Konzern beschäftigt insgesamt etwa 1.400 Menschen an sechs Produktionsstätten. Das in Duisburg hergestellte Zinksulfat wird laut Grillo als Basis-Chemikalie etwa in der Papier- und Stoffindustrie sowie in der pharmazeutischen Industrie und auch etwa als Nahrungsergänzungsmittel verwendet.