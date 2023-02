Kreis Soest : Brand in Galvanik-Betrieb: Einsatz 24 Stunden beendet

Ein Industriegebäude in Werl steht in Brand. Foto: -/Feuerwehr Werl/dpa

Werl Mehr als 24 Stunden lang ist die Feuerwehr mit den Folgen eines Großbrands in einem Industriegebiet in Werl (Kreis Soest) beschäftigt gewesen. Der Einsatz sei am Dienstagabend beendet worden, teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit.



Das Feuer war am Montagnachmittag in dem Galvanik-Betrieb ausgebrochen.

In der betroffenen Produktionshalle befanden sich diverse Öle, Kunststoffe und Chemikalien. Messungen hatten den Angaben zufolge keine Schadstoffe in der Luft angezeigt. Auch Stunden nach Ausbruch des Feuers brannte es immer wieder im Bereich des Dachs. Zuletzt war die Feuerwehr mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.

