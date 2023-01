Köln : Brand in Hochhaus Uni-Center in Köln - 14 Leichtverletzte

Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen vor dem Uni-Center. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Köln Bei einem Brand im Uni-Center Köln, das als eines der größten Wohnhäuser in Europa gilt, sind am Donnerstagabend 14 Menschen verletzt worden. Sie hatten leichte Symptome einer Rauchvergiftung, wie ein Feuerwehrsprecher am späten Abend mitteilte.



Es musste jedoch niemand ins Krankenhaus.

Das Feuer war am Donnerstagabend in einem Kellerabteil im vierten Stock des Gebäudes ausgebrochen. Mehrere Menschen hatten daraufhin den Notruf gewählt und den Rauch gemeldet. Dieser habe sich über alle 42 Stockwerke des Hauses ausgebreitet, so der Sprecher.

Die Suche nach dem Brandort gestaltete sich ihm zufolge schwierig. Es habe sich um einen sehr großen Bereich gehandelt, wo viele Dinge abgestellt worden seien. Feuerwehrleute hatten die Flammen gut zwei Stunden nach den Notrufen gelöscht. Insgesamt waren knapp 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort.

Das 135 Meter hohe Wohnhaus hat 968 Wohnungen. 50 bis 60 Bewohner hatten sich wegen des Rauchs in Sicherheit gebracht. Sie konnten wieder in das Gebäude zurückkehren. Weitere Einzelheiten zur Ursache und zur Schadenshöhe waren zunächst nicht bekannt.

(dpa)