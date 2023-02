Soest : Brand in Industriegebiet in Werl: Starke Rauchentwicklung

Einsatzkräfte der Feuerwehr bei einem Übungseinsatz. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Werl In einem Galvanik-Betrieb in einem Industriegebiet in Werl ist am Montag ein Brand ausgebrochen. Es gebe eine starke Rauchentwicklung, sagte ein Feuerwehrsprecher. „Aktuell ist die Vermutung, dass Öl und Kunststoffe brennen.“ Bisher sei aber nur eine Geruchsbelästigung festgestellt worden.



Messungen hätten keine Schadstoffe in der Luft angezeigt.

Dennoch wurde die Bevölkerung aufgerufen, sicherheitshalber im Haus zu bleiben und Fenster und Türen geschlossen zu halten. Am Abend wurde diese Empfehlung auf den angrenzenden Bereich im Kreis Unna ausgeweitet, da die Rauchgase dorthin zogen. Der Brand war auch am Abend noch nicht unter Kontrolle. Man könne die Halle noch nicht betreten, sagte der Sprecher. Wenn es soweit sei, müssten Spezialisten die Lage überprüfen: „Wir müssen gucken, welche Chemikalien sich in dem Betrieb vermischt haben.“

© dpa-infocom, dpa:230206-99-496931/3

(dpa)