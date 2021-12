Brand in Mehrfamilienhaus: Mann schwer verletzt

Ein Rettungswagen fährt über die Straße. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Köln Im Stadtteil Nippes in Köln ist in der Nacht zum Montag ein Mann bei einem Brand schwer verletzt worden. Das Feuer war im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte.



Bei dem Mann handele es sich demnach vermutlich um den Wohnungsbesitzer. Er hatte sich mithilfe der Nachbarn eigenständig aus der Wohnung retten können und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

(dpa)