Brandermittlungen: Roboter soll Erkenntnisse liefern

Feuer an Haus in Mönchengladbach: Verdächtiger festgenommen Nach einem Feuer an einem Mehrfamilienhaus in Mönchengladbach hat die Polizei einen mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Das teilte sie am Dienstag zusammen mit der Staatsanwaltschaft mit. Der 57-Jährige stehe im Verdacht, Feuer an einer Wohnungstür des Gebäudes gelegt zu haben.