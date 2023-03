Wirtschaftsministerin : Braunkohle und die Zeit danach: Neubaur im Revier

Mona Neubaur beantwortet während der Einweihung einer Wasserstoffpipeline Fragen. Foto: Roland Weihrauch/dpa/Archivbild

Erkelenz Durch das vorgezogene Ende der Braunkohleförderung bleibt in Erkelenz eine große Fläche erhalten. Bis zum Sommer soll entschieden sein, wohin dort die Entwicklung geht. Erstmals seit längerem kommt Ministerin Neubaur in die Stadt am Tagebau Garzweiler.



Für das beschleunigte Ende der Braunkohleförderung im Rheinischen Revier soll bis zum Sommer feststehen, wie es weiter geht. Am Samstag (15 Uhr) kommt Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsministerin Mona Neubaur zu einer Dialogveranstaltung nach Erkelenz. Dort will die Grünen-Politikerin, die längere Zeit nicht vor Ort war, selbst sprechen und mit Bürgern ins Gespräch kommen. Bis Sommer soll es dann eine neue Leitlinie geben.

Zudem soll in kleineren Runden über die neuen Abbaugrenzen des Tagebaus, die Raumentwicklung und die Zukunft der betroffenen Dörfer gesprochen werden. Auf dem Gebiet von Erkelenz hatte die Polizei Anfang Januar bei einem tagelangen, bundesweit beachteten Einsatz die von Klimaaktivisten besetzte Ortschaft Lützerath am Braunkohletagebau Garzweiler geräumt.

Durch den auf 2030 vorgezogenen Ausstieg aus der Braunkohleförderung haben sich in Erkelenz die Perspektiven verändert: Fünf Dörfer, die ursprünglich abgebaggert werden sollten, bleiben nun erhalten. Allerdings sind 90 Prozent der Bewohner aus Keyenberg, Kuckum, Unter- und Oberwestrich und Berverath längst weggezogen. Die Häuser in den Geisterdörfern gehören überwiegend dem Energiekonzern RWE.

Die Interessen sind verschieden: Manche Ex-Bewohner wollen ihre alten Häuser zurückkaufen, andere nicht. Es geht um eine Fläche von etwa 20 Quadratkilometer. Noch bis Mitte März dauert eine Bürgerbeteiligung zu Zukunftsvisionen, etwa 1500 Vorschläge sind nach Angaben der Stadt schon eingegangen. Der Rat der 47.000-Einwohner-Stadt Erkelenz will im Sommer beschließen, wohin die Entwicklung geht.

© dpa-infocom, dpa:230310-99-907434/2

(dpa)