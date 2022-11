Kriminalität : Briefträger soll Post in Mülleimer entsorgt haben

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Mönchengladbach Ein 24-jähriger Briefträger soll in Mönchengladbach massenhaft ihm anvertraute Post im Mülleimer entsorgt haben. Eine 56-jährige Zeugin habe den Zusteller am Samstag dabei beobachtet, berichtete die Polizei in Mönchengladbach am Montag.



Die hinzugerufenen Beamten hätten gegen den Viersener Strafanzeige wegen Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses erstattet. Sein Arbeitgeber sei informiert worden. Insgesamt seien etwa 170 Briefe aus dem Müll geborgen worden. Diese würden den Empfängern nun zeitverzögert zugestellt.

© dpa-infocom, dpa:221107-99-419656/2

(dpa)