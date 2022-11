Musik : Broilers und Uhlmann: Live-Alben der Erfolgstourneen

Düsseldorf Der eine ist Punkrocker aus Düsseldorf, der andere kommt aus Hemmoor bei Cuxhaven, ist Singer-Songwriter und Autor. Auf den ersten Blick haben Sammy Amara (Broilers) und Thees Uhlmann nicht viel gemeinsam. Doch das täuscht. Nun gibt es sogar ein gemeinsames Projekt.

Beide haben ihre bislang erfolgreichsten Tourneen beendet und beide präsentieren sie nun als Live-Alben: Sammy Amara von der Düsseldorfer Punkrockband Broilers und Singer-Songwriter Thees Uhlmann mit seiner Band. Die Broilers veröffentlichen die „Puro Amor Live Tapes“ an diesem Freitag (25. November). In Düsseldorf werde die Band das neue Live-Album einer Reihe von Fans persönlich ausliefern: „Mal gucken, wie viele aufmachen“, sagte Amara. Thees Uhlmanns „100 000 Songs Live in Hamburg“ erscheint eine Woche später am 2. Dezember. Es ist ausschließlich in der Hansestadt aufgezeichnet: „Das ist die Stadt, die mich gemacht hat. Es musste einfach Hamburg sein.“