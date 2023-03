Verkehr : Brücke wird für S-Bahn erweitert: Autobahn-Sperrung in Bonn

Bonn Im Raum Bonn entsteht derzeit eine seit langem versprochene S-Bahn-Anbindung an den Köln/Bonner Flughafen. Wegen der Bauarbeiten für die Linie S13 könne im Sommer ein Autobahnabschnitt im rechtsrheinischen Bonner Stadtgebiet nicht befahren werden, teilte die Deutsche Bahn am Mittwoch in Düsseldorf mit.



Betroffen ist ein Teilstück der A59 zwischen dem Kreuz Bonn-Nordost und der nächsten, südlich gelegenen Anschlussstelle Bonn-Vilich. Während der Sperrung wird eine Brücke der A59 verbreitert. Die Sperrung soll mit den Sommerferien am 22. Juni beginnen. Die Maßnahme endet am 4. August, dem letzten Ferientag. Die Kosten betragen etwa 20 Millionen Euro.

Die Bahn erklärte, die umfangreichen Bauarbeiten und die Sperrung seien bewusst in die verkehrsärmere Ferienzeit verlegt worden. Dann sollen zwei Brückenteile eingepasst werden. Der Zugverkehr kann weiter rollen. Der Verkehr auf dem normalerweise stark befahrenen Autobahnstück soll innerhalb von Bonn und der Nachbarstadt Sankt Augustin umgeleitet werden.

Der Bau der S13 hat 2016 begonnen. Derzeit sind nach Angaben der Bahn zwei Drittel von 36 Brücken erneuert oder im Bau. Mit der Linie soll Bonn besser mit dem S-Bahn-Netz im Kölner Raum und mit dem zweitgrößten Airport in NRW, den Köln/Bonner Flughafen, verbunden werden. Ein Teilstück der Trasse von Troisdorf bis Bonn-Beuel soll nach Bahnangaben 2028 in Betrieb gehen.

