Freizeitpark in Brühl : Phantasialand streicht freien Eintritt am Geburtstag für Besucher über elf Jahren

Eine Achterbahn im Phantasialand Brühl. Foto: Phantasialand

Brühl/Region Jugendliche und erwachsene Besucher des Erlebnispark Phantasialand in Brühl müssen ab diesem Jahr auch an ihrem Geburtstag Eintritt zahlen. Die Eintrittspreise hat der Betreiber teilweise angehoben.



Eine lange Tradition ist Geschichte: Wer früher den Freizeitpark Phantasialand in Brühl an seinem Geburtstag besuchte, bekam freien Eintritt. Diese Aktion gilt Informationen des GA zufolge ab diesem Jahr nur noch für Kinder bis einschließlich elf Jahren, ältere Phantasialand-Fans müssen zahlen.

Ab dem 1. April hat der Freizeitpark für die diesjährige Saison geöffnet, die erst am 28. Januar kommenden Jahres endet. Am Donnerstag, den 2. Februar, startet die Vorverkaufsaktion des Phantasialands, während der vergünstigte Eintrittskarten ab 26 Euro angeboten werden. Reguläre Tickets kosten mindestens doppelt so viel.

Eintrittspreise werden an bestimmten Tagen teurer

Der Freizeitpark hat außerdem seine Preise angepasst - so sind die Tickets jetzt an bestimmten Tagen günstiger als noch letztes Jahr, an anderen aber teurer. Christina Herrmann, Pressesprecherin des Freizeitparks, begründet die Änderung wie folgt: „Mit dieser Preisanpassung begegnen wir den, angesichts einer dauerhaft hohen Inflation und enormen Energiepreisen, stark gestiegenen Kosten in allen Unternehmensbereichen.“ Sie betont, dass die Betreiber des Parks die Kostensteigerung aber nicht in Gänze an die Gäste weiter geben wollen. „Daher werden die günstigeren 54 Euro-Tickets an fast der Hälfte aller möglichen Besuchstage 2023/24 verfügbar sein“, erklärt die Sprecherin. Zu anderen Zeiten wird es deutlich teurer.

Aktuell gibt es ein Phantasialand-Ticket für die Saison 2023/24, die am ersten April 2023 beginnt, für einen Erwachsenen ab 54 Euro. Damit ist es laut Herrmann drei Euro günstiger als im Vorjahr. Allerdings kann das Ticket an teuren Tagen bis zu 61 Euro kosten. Kinder von vier bis elf Jahren und Gäste ab 60 Jahren erhalten Tickets ab 44,00 Euro. Diese sind ebenfalls drei Euro günstiger als vorher und bewegen sich in einem Preiskontingent bis 51 Euro. Mit der Erhöhung überschreiten die Preise jetzt erstmals die 50 Euro Marke für Kinder und die 60 Euro Marke für Erwachsene. Wann welche Preise gelten, müssen Gäste der Website des Phantasialands entnehmen, dort finden sie auch alle weiteren Infos zum Eintritt. Tickets können nur noch online gekauft werden, nicht vor Ort.

Herrmann betont, wie wertvoll gemeinsame Erlebnisse in den aktuellen Zeiten seien. Familien mit Kindern würden ihrer Aussage nach von den 54 Euro Tickets an für Familien attraktiven Terminen profitieren. Sie fügt hinzu, dass es außerdem mehrere Besuchstage gebe, an denen es günstigere Tickets zu kaufen gäbe: Dazu zählt sie den ersten Mai, Pfingsten und die langem Wochenenden um Pfingsten und Christi Himmelfahrt.