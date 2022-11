Landtag : Bürgergeld-Debatte: SPD wirft Union Kaltherzigkeit vor

Düsseldorf Die SPD-Opposition im nordrhein-westfälischen Landtag hat der Union eine „kaltherzige Blockadehaltung“ beim geplanten Bürgergeld vorgeworfen. Anstatt sich gemeinsam unterzuhaken, drohe die Union mit einer Blockade im Bundesrat, sagte SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty am Donnerstag in einer Aktuellen Stunde im Landtag.

Das Bürgergeld würde allein in NRW für über eine Million Menschen eine finanzielle Entlastung bedeuten, so Kutschaty.

NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) begrüßte die Erhöhung der Regelsätze. „Sie ist in Ordnung und muss kommen.“ Es sei aber normal, dass Bundestag und Bundesrat als Verfassungsgremien über das Gesetz entschieden.

Der CDU-Abgeordnete Marco Schmitz sagte mit Blick auf den Lohnabstand zwischen Grundsicherungsbeziehern und Geringverdienern: „Wir müssen auch schauen, dass derjenige, der arbeitet, am Ende des Monats mehr Geld hat als derjenige, der Transferleistungen erhalten hat.“ Die FDP im Landtag bewertet das Bürgergeld positiv. Aber Bezieher müssten auch Konsequenzen spüren, sagte die Abgeordnete Yvonne Gebauer. Mehrfache Meldeversäumnisse sollten schon in der sogenannten sechsmonatigen Vertrauenszeit sanktioniert werden können. Für die Grünen-Abgeordnete Jule Wenzel hält mit der Reform auch „ein neues Miteinander in den Jobcentern Einzug“.