Verkehr Bus stößt mit Auto zusammen - 23 Menschen verletzt

Zahlreiche Menschen sind am Samstagabend beim Zusammenstoß eines Busses und eines Autos in Essen verletzt worden. Einer ersten Bilanz der Polizei zufolge gab es 23 Verletzte. Die Feuerwehr teilte mit, dass 14 Personen mit unterschiedlich schweren Verletzungen in Essener Kliniken transportiert worden seien. Insgesamt waren laut Feuerwehr rund 60 Personen von dem schweren Unfall betroffen. Die Polizei startete zur Ermittlung des Unfallhergangs einen Zeugenaufruf.