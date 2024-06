Kriminalität Busfahrer fährt Schulkinder unter Drogeneinfluss

Ein 53-Jähriger hat Schülerinnen und Schüler im bergischen Overath in einem voll besetzten Schulbus unter Drogeneinfluss befördert. Wie die Polizei mitteilte, zogen Beamte den Busfahrer nach einer Kontrolle am Donnerstagmorgen aus dem Verkehr. Die Polizisten hatten beobachtet, dass der Busfahrer die Kinder an einer Bushaltestelle ausstiegen ließ, dabei aber weder beim Abbiegen noch beim Herausfahren aus der Haltebucht den Blinker setzte. Zudem hatte er das Warnblinklicht während des Ausstiegs der Schüler nicht eingeschaltet. Bei einer Überprüfung des 53-Jährigen in einer Nebenstraße hätten „körperliche Auffälligkeiten“ auf Betäubungsmittelkonsum hingewiesen.