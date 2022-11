Fussball : BVB dank Moukoko im Aufwind: 3:0 gegen Bochum

Dortmund Der BVB macht auf der Suche nach mehr Konstanz Fortschritte. Beim 3:0 über Bochum gelang der dritte Ligasieg in Serie. Dabei stahl der Jüngste allen anderen die Show.

Jung, dynamisch und abgezockt - zwei Traumtore von Youssoufa Moukoko haben Borussia Dortmund den dritten Bundesliga-Sieg in Serie beschert. Beim 3:0 (3:0) gegen den VfL Bochum schlüpfte der erst 17 Jahre alte Profi in die Rolle des Hauptdarstellers und trug dazu bei, dass sein Team weiter in Schlagdistanz zu Tabellenführer FC Bayern München bleibt. Mit seinen beiden Treffern (8./45.+2) lieferte der U21-Nationalspieler vor 81 365 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park weitere Argumente für einen Platz im deutschen WM-Kader beim Turnier in Katar. Neben Moukoko, den die Fans bei seiner Auswechslung in der 82. Minute in Sprechchören feierten, traf Giovanni Reyna (12./Foulelfmeter).