Bundesliga BVB-Kapitän Can: Liegt nicht immer alles am Trainer

Für Borussia Dortmunds Kapitän Emre Can stellt sich trotz der schwachen Leistungen in der Bundesliga die Trainerfrage nicht. Auf die Frage, wie das Verhältnis zu Edin Terzic sei, antwortete der deutsche Fußball-Nationalspieler am Dienstagabend bei Sky mit einem Lächeln: „Gut. Wir sind weiter in der Champions League, es liegt nicht immer alles am Trainer. Es hat ja nichts mit dem Trainer zu tun, wenn der Ball an die Latte geht.“