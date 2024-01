Bundesliga BVB-Kapitän Can würde sich über Sancho-Rückkehr sehr freuen

Der ehemalige BVB-Profi von Manchester United soll laut Medieninformationen an diesem Freitag zum Kader des Tabellenfünften in Marbella dazustoßen. Die Clubs hätten in den Gesprächen über ein Leihgeschäft für den 23-Jährigen bis zum Saisonende eine Einigung erzielt, hatte die „Bild“ am Donnerstag berichtet. Somit könnte der Offensivakteur, der seit mehr als vier Monaten nicht mehr gespielt hat, noch vor dem Wochenende in das bis zum 9. Januar geplante Trainingslager der Dortmunder in Spanien nachreisen. Der Club bestätigte das bislang nicht.