Fußball : BVB-Keeper Kobel freut sich über vollen Kader und Haller

Marbella Nach der Rückkehr einiger Verletzten freut sich Torhüter Gregor Kobel von Borussia Dortmund über mehr Betrieb auf dem Trainingsplatz und einen offenkundig fitten Sébastien Haller. „Sébastien macht auf mich einen sehr guten Eindruck.

Ich habe bisher noch nicht ganz so viel von ihm gesehen, aber was ich gesehen habe, ist gut. Er sieht stark aus, seine Bewegungen gefallen mir“, sagte der 25 Jahre alte Torwart des Fußball-Bundesligisten am Samstag im Rahmen eines Pressegesprächs im Trainingslager in Marbella.