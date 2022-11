Bundesliga : BVB mit zwei Änderungen gegen Mönchengladbach

Dortmund Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund geht mit wenig Änderungen in die letzte Partie vor der langen WM-Pause bei Borussia Mönchengladbach. Nicht zuletzt aufgrund anhaltender Personalnot änderte Trainer Edin Terzic seine Startelf für die Partie am heutigen Freitag (20.30 Uhr/DAZN) nur auf zwei Positionen.

Im Vergleich zum 0:2 am Dienstag in Wolfsburg werden Karim Adeyemi und Salih Özcan durch Giovanni Reyna und Emre Can ersetzt.