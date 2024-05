Fußball BVB ohne Personalsorgen nach Paris - Kehl: „Der Traum lebt“

Borussia Dortmund geht ohne Personalsorgen in das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League am Dienstag (21 Uhr/Amazon Prime Video) bei Paris Saint-Germain. Beim Abflug der Mannschaft am Montag Richtung Frankreich waren bis auf die Dauerverletzten Ramy Bensebaini und Julien Duranville alle BVB-Profis an Bord. Auch der zuletzt gegen Augsburg noch fehlende Torjäger Sébastien Haller ist wieder eine Option. „Wir haben auch eine Menge Mut dabei, den brauchen wir. Aber auch viel Vorfreude und Optimismus - und Anspannung, die gehört dazu“, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.