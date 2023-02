Fußball : BVB ohne Reus in der Startaufstellung gegen Chelsea

Edin Terzic, Trainer von Borussia Dortmund. Foto: Federico Gambarini/dpa/Archivbild

Dortmund Borussia Dortmund tritt im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League daheim gegen den FC Chelsea erstmal ohne Kapitän Marco Reus an. Der 33-Jährige wurde von Trainer Edin Terzic nicht in die Startelf gegen die Gäste aus London an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) berufen.



Insgesamt nimmt Terzic im Vergleich zum 2:0 zuletzt in der Fußball-Bundesliga gegen den SV Werder Bremen vier Veränderungen vor.

Ersetzen muss er dabei den verletzten Youssoufa Moukoko. Dafür kehrt Sébastien Haller zurück in die Anfangsformation, ebenso Marius Wolf, Karim Adeyemi und Salih Özcan.

© dpa-infocom, dpa:230215-99-610438/2

(dpa)