DFB-Pokal : BVB schlägt Bochum im Pokal: Can trifft kurios

Bochum Bochum hält gegen Borussia Dortmund stark dagegen. Dass es am Ende nicht für eine Pokal-Überraschung reicht, liegt auch an einem Fehler des Bochumer Torwarts.

Dank eines verrückten Tores von Emre Can fast von der Mittellinie und der individuellen Klasse im Angriff ist Borussia Dortmund beim VfL Bochum ins Viertelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic bezwang den Revierrivalen im Achtelfinale am Mittwochabend mit 2:1 (1:0). Can (45.+1 Minute) nach einem Fehlpass von Bochums aus dem Tor geeilten Keeper Manuel Riemann und Marco Reus (70.) erzielten vor 26.000 Zuschauern im ausverkauften Ruhrstadion die Tore für den BVB, der in diesem Jahr bislang alle Spiele gewonnen hat.