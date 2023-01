Bundesliga : BVB-Star Bellingham: „Wir können etwas Besonderes erreichen“

Marbella Jude Bellingham erwartet einen klaren Aufwärtstrend mit Borussia Dortmund. „Mit den Fans auf dem Borsigplatz feiern zu können, möchte ich dieses Jahr gerne schaffen“, sagte der englische Nationalspieler im Trainingslager von Borussia Dortmund dem vereinseigenen BVB-TV.

Nach seinen starken Leistungen bei der Fußball-WM in Katar will der 19-Jährige mit seinem Club eine bessere zweite Serie in der Bundesliga spielen. „Wir sollten angesichts unseres Potenzials nicht auf Platz sechs stehen. Wir haben gezeigt, dass wir jeden schlagen können, aber gleichzeitig auch gegen jeden verlieren können - was wirklich frustrierend ist“, sagte der Mittelfeldspieler. Bellingham ist sich sicher: „Wenn wir unser Level in der zweiten Saisonhälfte wirklich steigern, können wir etwas Besonderes erreichen.“