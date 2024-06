Transfers BVB-Talent Bamba ablösefrei nach Bochum

„Samuel ist ein hoch veranlagter Spieler, der unsere Flexibilität und Qualität in der Offensive erhöht“, sagte Sportdirektor Marc Lettau und Bamba selbst meinte: „Es gibt nichts Größeres, als in der Bundesliga zu spielen. Davon habe ich als junger Fußballer geträumt. Ich durfte dieses Gefühl bereits zweimal spüren, mit dem VfL möchte ich dies viele weitere Male und sehr erfolgreich erleben.“ Die Bochumer hatten sich erst in der Relegation äußerst glücklich im Elfmeterschießen gegen Fortuna Düsseldorf gerettet.