Bundesliga : BVB-Trainer Terzic: „Sind angewiesen auf jeden im Kader“

Gelsenkirchen Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic hat seine Mannschaft und die BVB-Fans auf die entscheidende Saisonphase eingestimmt. „Es geht jetzt in die letzte Phase der Saison. Da sind wir uns sehr einig, dass wir diese hoffentlich 14 Spiele alle erfolgreich bestreiten können“, sagte der 40-Jährige. Sein Team sei „sehr hungrig“.

14 Spiele würden bedeuten, dass der BVB das Finale im DFB-Pokal erreicht. Im Viertelfinale tritt der Revierclub am 5. April bei Titelverteidiger RB Leipzig an. Auch nach dem Champions-League-Aus am Dienstag beim FC Chelsea gebe es noch eine Menge, „wofür man kämpfen darf in dieser Saison“, sagte Terzic.