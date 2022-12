Signal Iduna Park : BVB-Weihnachtssingen: Chor aus 71.000 Menschen erwartet

Blick auf die Tribüne. Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Dortmund „Stille Nacht“ statt Fangesang: Wo es sonst am Wochenende schon mal hitzig zugehen kann, wird es am Sonntag besinnlich: In Dortmund treffen sich Zehntausende Menschen zum gemeinsamen Singen im Stadion.



Am dritten Advent wird es im Dortmunder Signal Iduna Park weihnachtlich. Ein Chor aus mehr als 71.000 Besuchern soll am Sonntag (14.00 Uhr) das ausverkaufte Stadion in ein Lichtermeer verwandeln, wie der Veranstalter Borussia Dortmund mitteilte. Es wäre die bisher größte Kulisse beim BVB-Weihnachtssingen. Zudem treten Alexander Klaws, Jo Marie, der Gospelchor Rejoice, Tom Gaebel und Sasha auf.

Auf dem Programm stehen traditionelle deutsche Weihnachtslieder wie „Alle Jahre wieder“ oder „Stille Nacht“ sowie englischsprachige Klassiker wie „Driving Home for Christmas“ oder „Jingle Bells“. Ganz ohne Fußball geht es aber doch nicht: Auch die BVB-Hymne „You'll never walk alone“ wird angestimmt.

Das Weihnachtssingen war in den vergangenen zwei Jahren wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Diesmal wurden laut BVB 71 082 Karten verkauft - so viele wie noch nie. Den Veranstaltern zufolge ist es das größte Weihnachtssingen Deutschlands.

