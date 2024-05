Bundesliga BVB will Kräfte für Paris sparen

Ungeachtet der möglichen umfangreichen Rotation im Kader will der BVB den negativen Trend in der Bundesliga mit zuletzt nur einem Sieg in den vergangenen vier Spielen stoppen. Doch auch bei den Gästen, die noch auf einen Europapokal-Platz hoffen dürfen, lief es zuletzt nicht nach Plan. Drei der vergangenen vier Partien gingen verloren. „Beide Teams haben noch etwas gutzumachen“, kommentierte Terzic, der das Profi-Debüt des 18 Jahre alten Talents Kjell Wätjen in Aussicht stellte.