Konzerttour : Campino: Nachhilfestunden in Spanisch genommen

Campino: Nachhilfestunden in Spanisch genommen

Düsseldorf/Buenos Aires Tote-Hosen-Frontmann Campino (60) hat unmittelbar nach seiner Ankunft in Argentinien Nachhilfestunden in Spanisch genommen. „Wir spielen bei den Konzerten dieses Mal sehr viele argentinische Lieder“, sagte Campino im Interview der „Rheinischen Post“ (Mittwoch).

Die Band habe ihren Erfolg in Argentinien unter anderem Trafa zu verdanken, der sie nach Argentinien gelockt habe. Trafa sei im vergangenen Jahr gestorben. „Deshalb haben wir mehrere Lieder von ihm eingeübt - und da bin ich dann schon ehrgeizig, damit zumindest die Aussprache bei den Songs vernünftig ist“, sagte Campino.

„Wir haben bestimmt sieben oder acht argentinische Lieder an den ersten Abenden gespielt.“ Seit 30 Jahren treten die Toten Hosen in Argentinien auf. „Dieses Publikum ist in Sachen Euphorie weltweit vorne“, sagte Campino.