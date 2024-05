Regelungen in NRW So hoch sind die Bußgelder bei Verstößen gegen das Cannabis-Gesetz

Das Land NRW hat einen Bußgeldkatalog für Verstöße gegen die neuen Cannabis-Regelungen erstellt. Wirbt man unerlaubt für eine sogenannte Anbauvereinigung, sind demnach bis zu 30.000 Euro fällig. Wer in der Nähe von Jugendlichen kifft, muss bis zu 1000 Euro Bußgeld zahlen. Auf Volksfesten ist Kiffen ab sofort weitgehend tabu und nur in Ausnahmen möglich, die in der Praxis einigen Aufwand bedeuten.